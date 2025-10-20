Газета
В ОП поддержали снижение возраста наступления ответственности за диверсии

Общественная палата (ОП) поддерживает снижение возраста наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет, заявил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Мы в ОП поддерживаем внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и призываем к скорейшему их принятию», – подчеркнул он. По словам Машарова, в последние 2,5 года вербовке террористических организаций действительно в основном подвергаются несовершеннолетние граждане. Он рассказал, что чаще это происходит через компьютерные игры, онлайн-казино либо через мошенников.

20 октября председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму. Документ также предполагает ужесточение наказания за вовлечение в терроризм и диверсии детей. Преступникам по этой статье может грозить пожизненное заключение.

Проект уже подписали 419 депутатов из всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, по словам Пискарева. Он считает, что такой документ повысит гарантии безопасности и «повысит неотвратимость наказания для тех, кто пытается подорвать основы нашего государства».

