В ОП поддержали снижение возраста наступления ответственности за диверсии

«Мы в ОП поддерживаем внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и призываем к скорейшему их принятию», – подчеркнул он. По словам Машарова, в последние 2,5 года вербовке террористических организаций действительно в основном подвергаются несовершеннолетние граждане. Он рассказал, что чаще это происходит через компьютерные игры, онлайн-казино либо через мошенников.