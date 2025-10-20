Газета
Главная / Общество /

Химфак МГУ перевели на дистанционку из-за подозрения на распространение кори

Ведомости

Химический факультет Московского государственного университета (МГУ) временно переведен на дистанционный формат обучения из-за возможного случая заражения корью. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на приказ вуза.

Согласно документу, студенты, не имеющие подтверждения о прохождении двукратной вакцинации против кори или о перенесенном ранее заболевании, должны перейти на обучение с использованием электронных и дистанционных технологий.

Тем учащимся и сотрудникам, которые могут предоставить сведения о вакцинации или иммунитете после болезни, разрешено продолжить занятия в очном формате.

Университетская клиника МГУ совместно с московским управлением Роспотребнадзора организует вакцинацию и другие профилактические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

В июле Роспотребнадзор сообщал, что в России 90% очагов кори не имеют распространения. За первую половину 2025 г. доля выполнения плана по вакцинации и ревакцинации против кори россиян достигла 74,3% и 50,4% соответственно.

