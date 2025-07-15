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Роспотребнадзор: 90% российских очагов кори не имеют распространения

Ведомости

В России 90% очагов кори не имеют распространения. За первую половину 2025 г. доля выполнения плана по вакцинации и ревакцинации против кори россиян достигла 74,3% и 50,4% соответственно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как объяснили в надзорной службе, очередной подъем заболеваемости корью (это происходит циклически) произошел в России и мире в 2023–2024 гг. В сообщении указано, что подобные вспышки фиксируются обычно каждые 4–6 лет, они преимущественно связаны с непривитыми против этой инфекции гражданами. Пик был зарегистрирован в марте 2024 г., по данным Роспотребнадзора, с последующим спадом в апреле.

«Иммунизация проводится по трем направлениям: планово – в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, по эпидпоказаниям – в очагах инфекции и подчищающая иммунизация населения страны и трудовых мигрантов, ранее не привитых и не болевших», – говорится в публикации.

В начале июня в Роспотребнадзоре сообщали, что снижение коллективного иммунитета, вызванное отказом от прививок, стало фактором, объясняющим тенденцию увеличения случаев заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. Больше всего диагнозов, связанных с корью, тогда поставили в Москве, показатель достиг 5035.

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