Роспотребнадзор: 90% российских очагов кори не имеют распространения

Как объяснили в надзорной службе, очередной подъем заболеваемости корью (это происходит циклически) произошел в России и мире в 2023–2024 гг. В сообщении указано, что подобные вспышки фиксируются обычно каждые 4–6 лет, они преимущественно связаны с непривитыми против этой инфекции гражданами. Пик был зарегистрирован в марте 2024 г., по данным Роспотребнадзора, с последующим спадом в апреле.