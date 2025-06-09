Роспотребнадзор: отказ от прививок повлиял на заболеваемость корью и краснухой

Больше всего диагнозов, связанных с корью, поставили в Москве, показатель достиг 5035. Второе место по количеству пациентов с этим заболеванием занимает Дагестан (2199 человек). В Подмосковье зарегистрировано 1798 случаев за год. Общий показатель по стране достиг 22 455, что в 1,72 раза больше, чем в 2023 г. В Роспотребнадзоре отметили, что 89,5% заболевших не были привиты. Минимум четыре летальных исхода зарегистрировано среди непривитых детей.