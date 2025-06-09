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Роспотребнадзор: отказ от прививок повлиял на заболеваемость корью и краснухой

Ведомости

Снижение коллективного иммунитета стало фактором, объясняющим тенденцию увеличения случаев заболеваемости корью, краснухой и коклюшем, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 г.».

Больше всего диагнозов, связанных с корью, поставили в Москве, показатель достиг 5035. Второе место по количеству пациентов с этим заболеванием занимает Дагестан (2199 человек). В Подмосковье зарегистрировано 1798 случаев за год. Общий показатель по стране достиг 22 455, что в 1,72 раза больше, чем в 2023 г. В Роспотребнадзоре отметили, что 89,5% заболевших не были привиты. Минимум четыре летальных исхода зарегистрировано среди непривитых детей.

По итогам 2024 г. среднемноголетний показатель заболеваемости гемофильной инфекцией вырос в 13,4 раза, корью – в 11 раз. В отношении краснухи и коклюша он увеличился в 6 и 4,5 раза соответственно.

Утроилось количество случаев лихорадки Западного Нила и гриппа, удвоился показатель по внебольничной пневмонии.

5 июня «Ведомости» писали, что для предотвращения вспышек кори и гемофильной инфекции вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, но после пандемии COVID-19 показатели снижаются. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом заявила, что защититься от завозных случаев невозможно из-за длительности инкубационного периода некоторых инфекционных заболеваний. Первые признаки кори, например, появляются на 8–12-й день после заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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