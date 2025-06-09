Роспотребнадзор: отказ от прививок повлиял на заболеваемость корью и краснухой
Снижение коллективного иммунитета стало фактором, объясняющим тенденцию увеличения случаев заболеваемости корью, краснухой и коклюшем, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 г.».
Больше всего диагнозов, связанных с корью, поставили в Москве, показатель достиг 5035. Второе место по количеству пациентов с этим заболеванием занимает Дагестан (2199 человек). В Подмосковье зарегистрировано 1798 случаев за год. Общий показатель по стране достиг 22 455, что в 1,72 раза больше, чем в 2023 г. В Роспотребнадзоре отметили, что 89,5% заболевших не были привиты. Минимум четыре летальных исхода зарегистрировано среди непривитых детей.
По итогам 2024 г. среднемноголетний показатель заболеваемости гемофильной инфекцией вырос в 13,4 раза, корью – в 11 раз. В отношении краснухи и коклюша он увеличился в 6 и 4,5 раза соответственно.
Утроилось количество случаев лихорадки Западного Нила и гриппа, удвоился показатель по внебольничной пневмонии.
5 июня «Ведомости» писали, что для предотвращения вспышек кори и гемофильной инфекции вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, но после пандемии COVID-19 показатели снижаются. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом заявила, что защититься от завозных случаев невозможно из-за длительности инкубационного периода некоторых инфекционных заболеваний. Первые признаки кори, например, появляются на 8–12-й день после заражения.