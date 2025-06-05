В 2024 году зафиксировали рост заболеваемости гемофильной инфекцией и корью

В марте этого года ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подсчитали, что за 2024 г. в Европейском регионе было зарегистрировано более 127 300 случаев кори. Этот показатель стал самым высоким с 1997 г. В Европе, как и в России, количество привитых людей не растет, заявил «Ведомостям» инфекционист, главврач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков. По его словам, вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, для того чтобы не возникали вспышки заболеваемости. Эксперт также напомнил, что циклический подъем заболеваемости корью начался в 2022 г. Такие всплески случаются каждые пять-шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции, сообщал Рос­потребнадзор.