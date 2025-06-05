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В 2024 году зафиксировали рост заболеваемости гемофильной инфекцией и корью

Для предотвращения вспышек вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, но после пандемии COVID-19 показатели снижаются
Екатерина Дорофеева
Анастасия Майер
Freepik
Freepik

В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал превышение среднемноголетнего показателя (СМП) заболеваемости по гемофильной инфекции более чем в 13 раз (2,41 на 100 000 населения против 0,18) и кори в 11 раз (15,35 на 100 000 населения против 1,38). Данные приведены в государственном докладе ведомства «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 г.».

СМП заболеваемости – это средняя арифметическая величина. Для ее расчета берется определенный период, обычно пять лет и более, а также случаи заболеваемости за это время. В докладе 2024 г. используются данные за 2012–2019 гг., 2022 и 2023 гг., из периода сравнения исключены 2020 и 2021 гг. из-за наиболее высокой заболеваемости населения COVID-19.

Экономический ущерб от кори в прошлом году превысил 2,1 млрд руб., отдельно по гемофильной инфекции показатели не приводятся.

Гемофильная инфекция – заболевание, вызываемое гемофильной палочкой. В зависимости от типа возбудителя течение инфекции варьируется от легкого до опасного для жизни. Наиболее тяжелые формы заболевания вызывает гемофильная палочка типа B (Hib). Гемофильная инфекция этого типа поражает органы дыхания и оболочки мозга. Она передается воздушно-капельным путем, ее симптомы зависят от локализации воспаления. Например, при тяжелой форме Hib – эпиглоттите (воспалении надгортанника) – повышается температура и появляются признаки дыхательной недостаточности, поясняется на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Заболевание не сезонное и не вызывает эпидемии, регистрируются единичные случаи. До введения вакцинации в 2000 г. гемофильная инфекция была причиной 371 000 случаев смерти и 8,13 млн тяжелых случаев заболевания по всему миру среди детей в возрасте до пяти лет. Она вызывает у них развитие сепсиса и менингита. Страны начали вводить вакцинацию в 2008 г., говорится на сайте центра.

Стабильно в лидерах

По итогам 2023 г. превышение СМП заболеваемости отмечалось в отношении коклюша (в 7,6 раза: 35,98 против 4,76), кори (в 7 раз: 8,92 против 1,28) и гемофильной инфекции (в 2,8 раза: 0,54 против 0,19), следует из доклада ведомства о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения от предыдущего года. Экономический ущерб от кори в 2023 г. превысил 1 млрд руб., а от коклюша – 4,3 млрд руб. По всем инфекционным заболеваниям он составил свыше 1 трлн руб.

В 2024 г. число заболевших гемофильной инфекцией составило 3526 случаев. По сравнению с предыдущим годом оно выросло более чем в 4 раза (2,4 на 100 000 населения против 0,54 на 100 000 населения в 2023 г.). Тенденция к росту заболеваемости появилась в 2022 г., что Роспотребнадзор в своем докладе связывает с «повышением чувствительности эпиднадзора», а также с «улучшением этиологической расшифровки случаев внебольничных пневмоний, вызванных гемофильной палочкой».

Что касается кори, то в 2024 г. в России было зарегистрировано 22 455 случаев. Это в 1,72 раза больше по сравнению с уровнем заболеваемости предыдущего года (15,35 на 100 000 населения против 8,92 на 100 000 населения в 2023 г.).

Эпидемиолог Василий Власов считает, что к цифрам о кратном повышении заболеваемости по гемофильной инфекции нужно относиться осторожно: об эпидемиологии этого заболевания известно не так много. По его словам, впервые вакцинацию против этой инфекции в России ввели в 2011 г., но она все еще плохо изучена и тесты проводятся нерегулярно. «Гемофильная инфекция поражает в основном маленьких детей, вызывает у них пневмонию с тяжелым течением. Именно поэтому вакцинировать от нее настоятельно рекомендуют детей с младенчества. Для взрослых это уже неактуально», – заключил эксперт.

Freepik

Корью болеют и дети, и взрослые. Ее индекс контагиозности (заразительности) близок к 100%, сообщает Центр гигиенического образования населения. Симптомы кори – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже. Специфического лечения кори нет, но есть вакцина против заболевания.

К финалу пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитала более 100 млн детей в мире, не привитых по срокам, рассказала журналистам 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пандемия обусловила снижение охватов по вакцинации во всех странах. «У кого-то были болезни, кто-то испугался, разные были причины, мы с этим старательно работаем и боремся», – сказала Попова. Вместе с этим она отметила, что защититься от завозных случаев невозможно из-за длительности инкубационного периода некоторых инфекционных заболеваний. Первые признаки кори, например, появляются на 8–12-й день после заражения.

В марте этого года ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подсчитали, что за 2024 г. в Европейском регионе было зарегистрировано более 127 300 случаев кори. Этот показатель стал самым высоким с 1997 г. В Европе, как и в России, количество привитых людей не растет, заявил «Ведомостям» инфекционист, главврач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков. По его словам, вакцинация должна охватывать не менее 95% населения, для того чтобы не возникали вспышки заболеваемости. Эксперт также напомнил, что циклический подъем заболеваемости корью начался в 2022 г. Такие всплески случаются каждые пять-шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции, сообщал Рос­потребнадзор.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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