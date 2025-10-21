Правительство поддержало законопроект о психологической помощи

Помимо этого в законопроекте Кузнецовой не было определено, как оплачивать психологическую помощь, как защищать права тех, кто ею пользуется, к какому виду экономической деятельности ее отнести, а также на каких правовых основаниях она должна оказываться. В тексте заключения также отмечено, что авторы не учли особенности работы частных психологов: нет единых требований ни к негосударственным организациям и ИП, оказывающим такие услуги, ни к квалификации самих специалистов.