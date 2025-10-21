Правительство поддержало законопроект о психологической помощи
Правительство поддержало проект закона о психологической помощи, но с условием его существенной доработки. Он предполагает, что все психологи должны соответствовать профессиональным стандартам. Сейчас документ готовят к внесению на рассмотрение в Госдуму. Об этом «Коммерсанту» сообщила одна из авторов инициативы, вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова.
По ее словам, первая версия проекта подверглась критике за правовую неопределенность и пробелы в правовом регулировании.
По данным газеты, законопроект предусматривает, что не менее 75% региональных психологов должны вступить в некоммерческие профессиональные ассоциации. В кабмине считают это требование практически невыполнимым.
Отмечается, что документ не уточняет, какие госорганы будут осуществлять контроль за деятельностью психологов и каким образом они будут это делать. Также неясно, как психологи, уже работающие на момент принятия закона, смогут подтвердить свой стаж и квалификацию.
Инициатива наделяет Минздрав полномочиями устанавливать квалификационные требования для всех психологов. В правительственном отзыве потребовали обоснования данного предложения.
Кабмин также потребовал четко описать то, как закон будет соотноситься с уже существующими нормативными актами в сфере образования. Это касается психологической помощи учащимся школ и вузов, требований к психологам в образовательных учреждениях и их допобучения.
Как пишет «Коммерсантъ», в законопроекте используются термины, не предусмотренные действующим законодательством. Среди них «типовые дополнительные образовательные программы», а многие ключевые понятия, например «психологическое благополучие» или «осложнения», размыты и трактуются неоднозначно.
Кузнецова сообщила, что законопроект направлен на повышение качества и доступности психологической помощи населению, а также на закрепление государственных гарантий и основных прав граждан в этой области. Ожидается также, что он введет единый понятийный аппарат в законодательство. Это станет основой для дальнейшего развития психологической помощи.
17 июня «Ведомости» писали, что в изначальной версии проекта предлагалось закрепить, что психологом может работать только человек с высшим образованием по психологии или в области психолого-педагогики. Но эти требования противоречат закону «Об образовании в РФ», где таких формулировок нет, отмечалось в отзыве.
Помимо этого в законопроекте Кузнецовой не было определено, как оплачивать психологическую помощь, как защищать права тех, кто ею пользуется, к какому виду экономической деятельности ее отнести, а также на каких правовых основаниях она должна оказываться. В тексте заключения также отмечено, что авторы не учли особенности работы частных психологов: нет единых требований ни к негосударственным организациям и ИП, оказывающим такие услуги, ни к квалификации самих специалистов.