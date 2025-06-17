Правительство не одобрило проект Останиной о регулировании работы психологов

Правительство не одобрило проект Останиной о регулировании работы психологовВ заключении напомнили о схожем законопроекте зампреда Госдумы Кузнецовой, отклоненном по тем же причинам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Госдумы Нины Останиной о регулировании работы психологов, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Проект о регулировании психологической деятельности был внесен в Госдуму в феврале 2025 г. Все его авторы представляют КПРФ: руководитель фракции Геннадий Зюганов, первый зампред нижней палаты Иван Мельников и др. Основным инициатором законопроекта была председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Останина.
Депутаты предложили закрепить в законе норму о том, что осуществлять психологическую деятельность могут люди с профильным высшим образованием. По задумке авторов специалисты, у которых его нет, но есть дополнительное образование по программам переподготовки (ДПО) по нужному профилю, должны подтвердить свою квалификацию на независимом экзамене, чтобы продолжать практику. Помимо этого психолог обязан повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.
В официальном отзыве на законопроект указано, что правительство ранее рассматривало другую инициативу аналогичного содержания. Речь идет о законопроекте, среди авторов которого – зампред Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). В документе предлагалось закрепить, что психологом может работать только человек с высшим образованием по психологии или в области психолого-педагогики. Но эти требования противоречат закону «Об образовании в РФ», где таких формулировок нет, отмечалось в отзыве.
Помимо этого в законопроекте Кузнецовой не было определено, как оплачивать психологическую помощь, как защищать права тех, кто ею пользуется, к какому виду экономической деятельности ее отнести, а также на каких правовых основаниях она должна оказываться. В тексте заключения также отмечено, что авторы не учли особенности работы частных психологов: нет единых требований ни к негосударственным организациям и ИП, оказывающим такие услуги, ни к квалификации самих специалистов.
Останина не ответила на звонок, а также на письменный запрос «Ведомостей» о дальнейшей судьбе законопроекта.
В марте 2025 г. профильные ассоциации, образовательные учреждения, а также компании, которые обучают психологии или предоставляют клиентам профессиональные психологические услуги, также направляли письмо Останиной с просьбой внести корректировки в законопроект. Как писали «Ведомости», соавторы письма, в том числе Общество семейных консультантов и психотерапевтов, психологические сервисы Alter и Inbalancy, просили сделать бессрочным право психологов с непрофильным высшим образованием и ДПО (по программам переподготовки) подтверждать квалификацию и вести практику. Помимо этого организации предложили пересмотреть пункт об обязательном трехлетнем трудовом стаже для тех психологов, у которых есть частная практика, поскольку он не учитывает возможность ведения предпринимательской деятельности.
Текущая редакция законопроекта может значительно ограничить доступ к психологической помощи, вытеснив квалифицированных специалистов в серую зону, считает клинический директор психологической платформы Alter, практикующий клинический психолог Анастасия Черткова. Например, через единый экзамен, который предлагают проводить депутаты, нельзя в полной мере оценить практические навыки психолога, пояснила она. По словам Чертковой, в рамках стандартизированной процедуры невозможно учесть все разнообразие методов современной психологии и подходов к работе с запросами клиентов. Что касается повышения квалификации, сегодня большинство психологов делают это добровольно и самостоятельно, уточнила эксперт. Законодателям важно признать частные и международные программы повышения квалификации, говорит Черткова. А при подтверждении квалификации нужно учитывать прохождение психологом супервизий и имеющийся опыт ведения практики, добавила она.
В России есть основа для системы регулирования профессиональной деятельности психологов – закон о саморегулируемых организациях (СРО), заявила «Ведомостям» вице-президент Национальной ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» (имеет статус СРО), главред информационного объединения «Эра» Анна Данилова. По ее мнению, было бы эффективнее адаптировать его к психологам, а не «перепахивать поле и изобретать что-то нежизнеспособное». Данилова считает, что в регулировании этой сферы можно применить комбинированный подход: сделать рамочный закон с определениями, кто такой психолог и т. д., а контроль за профстандартами отдать СРО.