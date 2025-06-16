Около трети российских мужчин последний раз плакали более 10 лет назад

Диденко также отметил, что в российской культуре все еще сильны гендерные стереотипы, которые окружают понятия мужчины и женщины. Мальчикам с детства, из поколения в поколение, говорят о том, что проявление эмоций равно проявлению слабости. При этом есть эмоции, которые считаются «типично женскими», – грусть и печаль, а также те, что более приемлемы для мужчин. К последним можно отнести, например, гнев. Отсюда и всплески насилия: мужчины проявляют его гораздо чаще, поскольку выражение агрессии с их стороны в обществе считается нормальным и соответствующим мужскому образу, заключил психолог.