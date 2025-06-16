Около трети российских мужчин последний раз плакали более 10 лет назад

Около трети российских мужчин последний раз плакали более 10 лет назадНа это влияют гендерные стереотипы, которые предписывают им сдерживать эмоции, считают эксперты
Мужчины в России гораздо реже женщин выражают эмоции через слезы: 27% из них не плакали более 10 лет, еще 19% делали это в течение десятилетия. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»). В телефонных интервью участвовали 1600 россиян старше 18 лет.
Результаты опроса показывают, что женщины плачут значительно чаще, чем мужчины: 18% плакали в течение последнего дня, 25% – за последнюю неделю и 21% – за последний месяц. У мужчин эти показатели составляют лишь 4, 8 и 9% соответственно.
Социологи также выяснили, насколько по-разному мужчины и женщины реагируют слезами на утраты. Так, в случае смерти близкого человека 81% женщин и лишь 50% мужчин признались, что «очень вероятно» заплачут. Полный отказ от такой эмоциональной реакции высказали 7% мужчин и только 1% женщин. Аналогичная разница наблюдается и в ситуации потери домашнего животного: 53% женщин считают плач вполне вероятным, тогда как среди мужчин так ответили лишь 20%. Еще 27% мужчин заявили, что слезы в такой ситуации «совсем невероятны», в то время как среди женщин этот ответ дали всего 6%.
Мужчины также проявляют большую сдержанность в ответ на физическую боль: 51% назвали слезы «маловероятными», еще 30% – «совсем невероятными». Лишь 4% мужчин признались, что «очень вероятно» могут заплакать. Женщины, напротив, чаще допускают эмоциональную реакцию: 17% считают плач в такой ситуации «очень вероятным», еще 21% – «довольно вероятным».
Помимо этого социологи сравнили российские результаты исследования с аналогичным по методике от платформы YouGov, где проводился опрос 1161 гражданина США. Они показали, что гендерная специфика сохраняется в обеих странах: женщины предсказуемо плачут чаще. Но в США как женщины, так и мужчины плачут все-таки больше, чем в России. Если у нас в течение недели плакали 12% мужчин и 43% женщин, то в США – 26% мужчин и 52% женщин. «Более 10 лет назад или вообще никогда» не плакали треть российских мужчин (32%) и только 7% американских.
«Мачо не плачут», поэтому мужчины в России обычно используют иные способы справиться с напряжением и проблемами, прокомментировала результаты исследования эксперт ВЦИОМа Татьяна Смак. «С учетом поколенческих сдвигов слезы в будущем вполне могут стать приемлемыми и для наших мужчин. Такому сценарию способствуют нормализация слез в медиапространстве и распространение терапевтических техник, особенно среди молодого поколения», – отметила она. Смак также подчеркнула, что слезы для россиян относительная редкость, но если уж они льются, то считаются оправданными и не требуют маскировки.
Статистику ВЦИОМа косвенно подтверждают и данные сервиса по подбору психологов Alter, рассказал «Ведомостям» психолог, специалист платформы Дмитрий Диденко. Эксперты проанализировали 10 000 анкет мужчин, в числе самых популярных запросов на терапию во всех возрастных группах – управление эмоциями и депрессия. При этом мужчины обращаются за личной терапией в 4 раза реже, чем женщины.
Диденко также отметил, что в российской культуре все еще сильны гендерные стереотипы, которые окружают понятия мужчины и женщины. Мальчикам с детства, из поколения в поколение, говорят о том, что проявление эмоций равно проявлению слабости. При этом есть эмоции, которые считаются «типично женскими», – грусть и печаль, а также те, что более приемлемы для мужчин. К последним можно отнести, например, гнев. Отсюда и всплески насилия: мужчины проявляют его гораздо чаще, поскольку выражение агрессии с их стороны в обществе считается нормальным и соответствующим мужскому образу, заключил психолог.
Клинический психолог Олеся Толстухина отметила, что культура запрета на слезы для мужчин существует очень давно «как позиция воина». Слезы – часть горевания и снятия напряжения, их чаще используют женщины и дети. Мужчины, напротив, традиционно сублимируют эмоции в действия: защиту, атаку или достижение целей. Но, по ее словам, «негативные последствия для мужчин наступают тогда, когда они «и не плачут, и не действуют». Это может привести к психосоматическим заболеваниям, включая сердечно-сосудистые, резюмировала она.