По всей России предложили ввести электронные платежки за ЖКУ

13 октября сообщалось, что с 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ будет сдвинут с 10-го на 15-е число месяца. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева, изменение связано с тем, что большинство россиян получают зарплату в период с 10 по 15 числа. Также с марта 2026 г. квитанции будут поступать не до первого, а до пятого числа каждого месяца.