По всей России предложили ввести электронные платежки за ЖКУ
Минстрой России подготовил законопроект о внедрении по всей стране электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект поправок в Жилищный кодекс РФ.
По данным издания, предполагается переход на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги».
В этом году в Московской области запущен пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ с согласия граждан. В случае успешной реализации опыт планируется распространить на все регионы страны.
Переход на электронные платежные документы будет проходить поэтапно – по инициативе организаций ЖКХ и при согласии потребителей. Для этого поставщики услуг должны провести подготовительные мероприятия, включая анализ клиентской базы и оценку экономических интересов.
В Минстрое подчеркнули, что новые нормы создадут единый по всей стране способ доставки юридически значимых электронных платежных документов.
«Ожидается, что централизованный способ информирования повысит безопасность получения гражданами платежных документов», – отметили в ведомстве.
13 октября сообщалось, что с 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ будет сдвинут с 10-го на 15-е число месяца. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева, изменение связано с тем, что большинство россиян получают зарплату в период с 10 по 15 числа. Также с марта 2026 г. квитанции будут поступать не до первого, а до пятого числа каждого месяца.