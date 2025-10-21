Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве задержан передававший Киеву данные о военных объектах россиянин

Ведомости

ФСБ России задержала в Москве россиянина, подозреваемого в государственной измене. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, он передавал украинской стороне сведения о дислокации российских сил ПВО и объектов Минобороны в Московской области и Краснодарском крае.

По данным ФСБ, в 2019–2020 гг. задержанный выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и представителями запрещенных в России националистических формирований, а также встречался с сотрудниками СБУ.

Как уточнили в ведомстве, после начала спецоперации мужчина собирал и через мессенджер Telegram передавал украинским кураторам координаты военных объектов и районов для наведения ракет и беспилотников.

Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно действуют в интернете, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и не поддаваться подобным провокациям.

20 октября сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в администрации одного из районов Ставропольского края. По данным ведомства, житель Георгиевска 2000 г. р. вступил в запрещенную террористическую организацию и выполнял указания куратора через Telegram.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её