В Москве задержан передававший Киеву данные о военных объектах россиянин
ФСБ России задержала в Москве россиянина, подозреваемого в государственной измене. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, он передавал украинской стороне сведения о дислокации российских сил ПВО и объектов Минобороны в Московской области и Краснодарском крае.
По данным ФСБ, в 2019–2020 гг. задержанный выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и представителями запрещенных в России националистических формирований, а также встречался с сотрудниками СБУ.
Как уточнили в ведомстве, после начала спецоперации мужчина собирал и через мессенджер Telegram передавал украинским кураторам координаты военных объектов и районов для наведения ракет и беспилотников.
Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно действуют в интернете, соцсетях и мессенджерах, пытаясь вовлечь россиян в противоправную деятельность. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и не поддаваться подобным провокациям.
20 октября сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в администрации одного из районов Ставропольского края. По данным ведомства, житель Георгиевска 2000 г. р. вступил в запрещенную террористическую организацию и выполнял указания куратора через Telegram.