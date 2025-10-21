В Москве задержан передававший Киеву данные о военных объектах россиянин

По данным ФСБ, в 2019–2020 гг. задержанный выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и представителями запрещенных в России националистических формирований, а также встречался с сотрудниками СБУ.