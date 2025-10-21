В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

За организацию или участие в деятельности по передаче абонентских номеров в обход законодательства РФ грозит уже уголовное наказание. За организацию – штраф до 700 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет, за участие – штраф до 300 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Кроме того, россияне смогут оформить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на оформление новых сим-карт и отказаться от получения массовых вызовов.