В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров
В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ после вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, житель подмосковных Химок получил предложение от знакомого о легком заработке. Для этого ему необходимо было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание услуг связи от имени различных юрлиц на основании поддельных доверенностей. За каждый оформленный договор ему обещали 9000 руб.
Сотрудники МВД России задержали подозреваемого. В ходе обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и личности соучастников задержанного.
С 1 сентября в силу вступил закон, которые запрещает передавать сим-карты третьим лицам, в том числе друзьям или коллегам. Ограничения не касаются оформления номеров для близких родственников и кратковременной передачи телефона для звонка или выхода в интернет. Мера направлена на борьбу с телефонными мошенниками, которые часто оформляют номера на подставных лиц. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы 30 000–50 000 руб. для физлиц и 100 000–200 000 руб. для юрлиц.
За организацию или участие в деятельности по передаче абонентских номеров в обход законодательства РФ грозит уже уголовное наказание. За организацию – штраф до 700 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет, за участие – штраф до 300 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Кроме того, россияне смогут оформить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на оформление новых сим-карт и отказаться от получения массовых вызовов.