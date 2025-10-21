Писателя Цинтулу приговорили к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо

Изначально было возбуждено дело о покушении, но в июле его переквалифицировали на теракт. 9 октября 2024 г. Верховный суд страны не счел покушение на Фицо терактом. Тогда суд установил, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть».