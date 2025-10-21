Писателя Цинтулу приговорили к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо
Суд приговорил писателя Юрая Цинтулу к 21 году тюремного заключения за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщило агентство Reuters.
Суд обвинил 72-летнего Цинтулу в терроризме. Агентство сообщило, что решение может быть обжаловано в Верховном суде страны.
Цинтула пять раз выстрелил в Фицо 15 мая 2024 г. на расстоянии чуть более метра во время того, как премьер-министр приветствовал людей в словацком городе Гандлова. Фицо был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сам Цинтула объяснил покушение несогласием с политикой властей, которая, по его словам, наносит ущерб свободе и культуре Словакии. При этом он утверждал, что не хотел убивать Фицо и не целился в голову и жизненно важные органы.
Изначально было возбуждено дело о покушении, но в июле его переквалифицировали на теракт. 9 октября 2024 г. Верховный суд страны не счел покушение на Фицо терактом. Тогда суд установил, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть».