Переживший покушение Фицо сообщил о человеке с пистолетом на его мероприятии
На одном из мероприятий с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо был задержан человек с пистолетом. Об этом сообщил сам премьер в интервью изданию Standard.
Вооруженный человек появился на одном из публичных мероприятий с участием Фицо. В сообщении не уточняется, произошло ли это до или после майского покушения на премьера.
Покушение на Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – был задержан на месте. Преступник выступал против проводимой премьером политики.
Изначально было возбуждено дело о покушении, но в июле его переквалифицировали на теракт. 9 октября Верховный суд страны не счел покушение на Фицо терактом. Суд установил, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть».
25 сентября портал Teraz со ссылкой на отдел прессы и информации правительства Словакии сообщил, что канцелярия кабмина страны получила конверт с пулей, адресованный Фицо.