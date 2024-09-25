Канцелярия правительства Словакии получила адресованный Фицо конверт с пулей
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо, сообщает портал Teraz со ссылкой на отдел прессы и информации кабмина.
По данным новостного портала, сотрудники управления обнаружили конверт во время утренней проверки почты. Он был адресован непосредственно премьер-министру. Отправитель письма неизвестен.
Покушение на Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – был задержан на месте. Преступник выступал против проводимой премьером политики.
После покушения Фицо впервые появился на публике в июле. Он выступил в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. В своей речи премьер затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам между Россией и Украиной.