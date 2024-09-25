Канцелярия правительства Словакии получила адресованный Фицо конверт с пулей

После покушения Фицо впервые появился на публике в июле. Он выступил в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. В своей речи премьер затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам между Россией и Украиной.