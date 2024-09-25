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Канцелярия правительства Словакии получила адресованный Фицо конверт с пулей

Ведомости

Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо, сообщает портал Teraz со ссылкой на отдел прессы и информации кабмина.

По данным новостного портала, сотрудники управления обнаружили конверт во время утренней проверки почты. Он был адресован непосредственно премьер-министру. Отправитель письма неизвестен.

Покушение на Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – был задержан на месте. Преступник выступал против проводимой премьером политики.

После покушения Фицо впервые появился на публике в июле. Он выступил в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. В своей речи премьер затронул в том числе украинский конфликт – в этом контексте он призвал к переговорам между Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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