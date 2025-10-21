Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу табака на остановках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу табачных изделий и вейпов на остановках общественного транспорта. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Хабаровского края в мае 2025 г.
Поправки предлагают внести в ст. 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Законопроект поддержали профильный комитет Госдумы по охране здоровья и правительство РФ.
Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже запрещена на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также в метро. Новая инициатива распространяет этот запрет на торговые точки, расположенные на остановках. Предполагается, что ограничения заработают с 1 марта 2026 г.
Разработчики проекта отмечали, что торговля табаком вблизи остановок повышает риск пассивного курения, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По их словам, это снижает эффективность действующих мер, направленных на снижение уровня курения и защиту граждан от воздействия табачного дыма.