Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу табака на остановках

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже запрещена на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также в метро. Новая инициатива распространяет этот запрет на торговые точки, расположенные на остановках. Предполагается, что ограничения заработают с 1 марта 2026 г.