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В Госдуму внесли проект о запрете продажи табака на остановках

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Автором инициативы стала законодательная дума Хабаровского края. Согласно тексту документа, изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Из проекта следует, что перечень мест, в которых запрещается розничная торговля табаком или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами и устройствами для потребления никотина, дополнят остановочными пунктами всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. 

«Розничная торговля табачной продукцией <..> в павильонах, размещенных на остановочных пунктах общественного транспорта, способствует доступности такой продукции для населения, в первую очередь для молодежи, поскольку часто данные павильоны расположены вблизи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, продажа табака на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отмечает в записке. Авторы документы подчеркивают, что все это снижает эффективность реализации уже действующих мер, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма и сокращение потребления табака. Законопроект в случае его принятия Госдумой вступит в силу с 1 марта 2026 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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