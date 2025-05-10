В Госдуму внесли проект о запрете продажи табака на остановках

Кроме того, продажа табака на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отмечает в записке. Авторы документы подчеркивают, что все это снижает эффективность реализации уже действующих мер, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма и сокращение потребления табака. Законопроект в случае его принятия Госдумой вступит в силу с 1 марта 2026 г.