В Госдуму внесли проект о запрете продажи табака на остановках
В Госдуму внесен законопроект о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Автором инициативы стала законодательная дума Хабаровского края. Согласно тексту документа, изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Из проекта следует, что перечень мест, в которых запрещается розничная торговля табаком или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами и устройствами для потребления никотина, дополнят остановочными пунктами всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
«Розничная торговля табачной продукцией <..> в павильонах, размещенных на остановочных пунктах общественного транспорта, способствует доступности такой продукции для населения, в первую очередь для молодежи, поскольку часто данные павильоны расположены вблизи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, продажа табака на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, отмечает в записке. Авторы документы подчеркивают, что все это снижает эффективность реализации уже действующих мер, направленных на предотвращение воздействия табачного дыма и сокращение потребления табака. Законопроект в случае его принятия Госдумой вступит в силу с 1 марта 2026 г.