Отец Илона Маска приехал в Татарстан

8 июня Эррол Маск принял участие в российском «Форуме будущего – 2050» и выступил с рядом комплиментарных заявлений о России. После визита он назвал Москву «настоящей жемчужиной». Он отметил чистоту и порядок, а также абсолютную безопасность.