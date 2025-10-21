Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск приехал в Татарстан для знакомства с ключевыми направления IT- отрасли, сообщили в Telegram-канале ИТ-парка имени Башира Рамеева.
«Эррол Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-экосистемы», – отметили в сообщении.
Предприниматель посетил сам ИТ-парк им. Башира Рамеева, где 22 октября c ним состоится встреча в открытом формате.
8 июня Эррол Маск принял участие в российском «Форуме будущего – 2050» и выступил с рядом комплиментарных заявлений о России. После визита он назвал Москву «настоящей жемчужиной». Он отметил чистоту и порядок, а также абсолютную безопасность.