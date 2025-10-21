В НИИ гриппа рассказали о начале сезонной эпидемии гриппа в России
Директор организации Дмитрий Лиознов добавил, что Россия сейчас переживает сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, вызванный изменениями температуры и циркуляцией вирусов.
По словам Даниленко, за последнюю неделю среди всех обследованных пациентов вирусы гриппа были обнаружены менее чем в 1% случаев. Были выявлены вирусы гриппа типов А и В, а среди вирусов типа А – подтипы Н1 и Н3.
Специалисты НИИ предполагают, что в этом году ожидается циркуляция всех типов возбудителей и эпидемия будет смешанной, отметила Даниленко.
14 октября Роспотребнадзор сообщал, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 млн граждан, что составляет 24,9% численности населения РФ.