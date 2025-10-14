Заболеваемость ОРВИ в России снизилась на 7,6% за неделю

16 сентября Роспотребнадзор сообщал, что ведомство зафиксировало рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии в РФ. По данным Роспотребнадзора, за неделю было зарегистрировано более 696 000 случаев, что на 63,8% больше показателей неделей ранее. Среди школьников рост составил почти в два раза. В ведомстве отметили, что подобная динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.