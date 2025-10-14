Заболеваемость ОРВИ в России снизилась на 7,6% за неделю
В течение прошедшей недели показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России среди совокупного населения снизился на 7,6%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что количество заболевших снизилось во всех возрастных группах. Наиболее выражено снижение в возрастной группе от 15 лет — на 10,2%, в группе от семи до 14 лет показатель упал на 8,8%.
Кроме того, за указанный период в России также снизился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за неделю зарегистрировали 9500 случаев, что на 7,8% меньше показателя неделей ранее.
В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 млн граждан, что составляет 24,9% численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре.
16 сентября Роспотребнадзор сообщал, что ведомство зафиксировало рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии в РФ. По данным Роспотребнадзора, за неделю было зарегистрировано более 696 000 случаев, что на 63,8% больше показателей неделей ранее. Среди школьников рост составил почти в два раза. В ведомстве отметили, что подобная динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.