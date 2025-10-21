В России назначили первый штраф за рекламу в Instagram
Тутушкина выложила видео, в котором хвалит отель. По ее словам, девушка решила рассказать о нем своим подписчикам на безвозмездной основе. Под постом блогер прикрепила ссылку, перейдя по которой можно получить скидку. По ее словам, жалобу подало третье лицо.
Видео было опубликовано еще до вступления в силу закона, запрещающего рекламу в этой социальной сети. Тутушкина рассказала, что планирует обжаловать постановление суда.
С 1 сентября вступил в силу закон о запрете рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими, запрет распространяется в том числе и на Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Госдуме заявляли, что мера направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, осуществляющих «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к РФ и гражданам страны.