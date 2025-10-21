В России назначили первый штраф за рекламу в Instagram

С 1 сентября вступил в силу закон о запрете рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими, запрет распространяется в том числе и на Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Госдуме заявляли, что мера направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, осуществляющих «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к РФ и гражданам страны.