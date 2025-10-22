Мошенники начали выводить похищенные деньги через знакомых жертвы
В банке пояснили, что благодаря объединенным усилиям банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов преступникам стало значительно сложнее использовать классические схемы вывода средств. Это вынудило их искать новые способы обхода ограничений. Например, с начала осени частота применения схем с вовлечением знакомых жертвы возросла почти на 60%.
Если прежде злоумышленники убеждали жертву перевести деньги напрямую на карту подставного лица, то теперь они просят сделать это родственника или друга. Такой подход позволяет преступникам не привлекать внимание службы безопасности банка. Сами схемы обмана не изменились: мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь финальная цепочка вывода украденных денег.
15 октября прокуратура Москвы сообщала, что столичные прокуроры направили в суд более 1500 исков к дропперам. В общей сложности было подано 1540 исков на общую сумму 1 млрд руб. о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на чьи счета были перечислены похищенные средства.