Мошенники начали выводить похищенные деньги через знакомых жертвы

Если прежде злоумышленники убеждали жертву перевести деньги напрямую на карту подставного лица, то теперь они просят сделать это родственника или друга. Такой подход позволяет преступникам не привлекать внимание службы безопасности банка. Сами схемы обмана не изменились: мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Изменилась лишь финальная цепочка вывода украденных денег.