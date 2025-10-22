Газета
Главная / Общество /

МВД: в России приостановили более 160 000 номеров за сдачу аккаунтов в аренду

Ведомости

Более 160 000 абонентских номеров временно приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, МВД фиксирует случаи, когда граждане передают доступ к своим учетным записям злоумышленникам, действующим в интересах украинских колл-центров.

«Под предлогом быстрого заработка в эту противоправную деятельность массово вовлекаются несовершеннолетние», – подчеркнула представитель ведомства.

Она добавила, что многие дети не осознают юридических последствий таких действий: через арендованные аккаунты совершаются преступления – от мошенничества и вымогательства до вербовки в запрещенные организации и подготовки терактов. Поэтому правоохранители призывают родителей подростков поговорить с детьми на эту тему.

С 1 сентября в России действуют штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Покупать их разрешено только для близких родственников – супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Передача SIM-карты друзьям или коллегам запрещена, однако кратковременное использование телефона другим человеком (например, для звонка или выхода в интернет) не считается нарушением.

За нарушение установлены штрафы до 50 000 руб. для граждан и до 200 000 руб. для юрлиц.

