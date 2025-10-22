МВД: в России приостановили более 160 000 номеров за сдачу аккаунтов в аренду

С 1 сентября в России действуют штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам. Покупать их разрешено только для близких родственников – супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Передача SIM-карты друзьям или коллегам запрещена, однако кратковременное использование телефона другим человеком (например, для звонка или выхода в интернет) не считается нарушением.