Глава СК России затребовал доклад о расследовании смерти режиссера Политика
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти режиссера и оператора Сергея Политика, убитого рядом со своим домом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.
Бастрыкин поручил доклад о ходе расследования уголовного дела руководителю ГСУ СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву. Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 18 октября на улице Сталеваров в Москве между ранее незнакомыми мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате один из них нанес другому не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где скончался от полученных ран. Столичный СК сообщал, что уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Следователям удалось установить, что подозреваемым в убийстве оказался иностранный гражданин 1992 г. р. О смерти Политика сообщил его брат Владимир.