Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд РФ подтвердил законность многократного вынесения штрафов водителям за превышение скорости при помощи камер, расстояние между которыми несколько сотен метров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Газета приводит случай, связанный с транспортным предприятием из Воронежа. Камеры засекли нарушение скоростного режима и выписали компании два штрафа с разницей в 22 секунды.
Автопредприятие обжаловало постановление в судах, ссылаясь на то, что это одно и то же нарушение. Юристы указали, что, согласно ст. 24.5 КоАП РФ, нельзя привлекать за одно нарушение дважды. В судах общей юрисдикции иск отклонили. Судья ВС Сергей Кузьмичев также не увидел оснований для отмены штрафов, так как формально речь все же идет о двух разных нарушениях в разных местах.
С 1 января вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП) изменилась следующим образом: вместо 500–5000 руб. стало 750–7500 руб. Разработчики отмечали, что доля 500-рублевых штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч составляет 73%. Изменилась система льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25% , но с 20 до 30 дней увеличен срок ее действия.