Нарушители ПДД пополнят бюджет в восемь раз больше запланированного

Нарушители ПДД пополнят бюджет в восемь раз больше запланированногоЭто произойдет благодаря увеличению в январе 2025 года штрафов за несоблюдение дорожных правил
Штрафы водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), существенно пополнят российскую казну: вместо запланированных 6,4 млрд Минфин прогнозирует сумму в 52,8 млрд руб., следует из материалов к внесенному 12 мая законопроекту о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год.
Вилка штрафов за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП) изменилась с 1 января следующим образом: вместо 500–5000 руб. стало 750–7500 руб. Разработчики отмечали, что доля 500-рублевых штрафов за превышение скорости на 20–40 км/ч составляет 73%. Изменилась система льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25% , но с 20 до 30 дней увеличен срок ее действия. Кроме того, если раньше платежи шли в доход регионов, то теперь 25% уходят в федерацию (для этого были внесены изменения в Бюджетный кодекс). Регионы используют сборы от штрафов на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых камер. «Ведомости» направили в Минфин запрос с просьбой уточнить прогнозные поступления регионов в связи с изменениями Бюджетного кодекса.
Как писали «Ведомости», Минфин скорректировал прогноз поступления не только дорожных штрафов, но и некоторых видов налогов и сборов, что связано в том числе с изменением ожидаемых поступлений от нефтегазовых доходов.
На самом деле сумма в несколько миллиардов рублей для федерального бюджета, объем которого почти 40 трлн, копеечная, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Сделанные корректировки бюджета по штрафам носят почти технический характер. Следует помнить, говорит он, что в федеральный бюджет полностью деньги от штрафов за нарушение ПДД идут только в том случае, если этот штраф был вынесен федеральным судьей или каким-либо иным должностным лицом органа власти, напоминает Климанов. Основная часть, согласно Бюджетному кодексу, идет в региональные бюджеты того субъекта Федерации, где и было выявлено соответствующее нарушение.
Как оцениваются поступления в бюджет
Восьмикратный рост доходов федерального бюджета от штрафов может быть воспринят властями как успешная мера, а потому относиться к такому росту поступлений как к техническому не стоит, не соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. В итоге, считает он, это приведет к тому, что в будущем возможны новые повышения не только штрафов, но и других обязательных платежей, включая налоги и пошлины. Тем более что опыт уже есть: в 2024 г. была проведена налоговая реформа, повысившая ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб., существенно возросли размеры госпошлин, включая пошлину за развод и за обращения в суды по отдельным категориям дел.
В марте 97 депутатов Госдумы обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, увеличивающего штрафы за нарушения ПДД. Под документом подписались депутаты от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и внефракционные. По мнению авторов обращения, рост штрафов необоснован, не опирается на статистику и может усилить коррупцию.
Оценка параметров поступления доходов – это прогноз, сколько средств поступит в бюджет из разных источников, включая налоги, штрафы, пошлины и другие платежи. Такие расчеты учитывают экономические условия, изменения в законодательстве и собираемость доходов, чтобы спрогнозировать, сколько денег получат федеральный и региональные бюджеты в будущем.