Нарушители ПДД пополнят бюджет в восемь раз больше запланированного

Восьмикратный рост доходов федерального бюджета от штрафов может быть воспринят властями как успешная мера, а потому относиться к такому росту поступлений как к техническому не стоит, не соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. В итоге, считает он, это приведет к тому, что в будущем возможны новые повышения не только штрафов, но и других обязательных платежей, включая налоги и пошлины. Тем более что опыт уже есть: в 2024 г. была проведена налоговая реформа, повысившая ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб., существенно возросли размеры госпошлин, включая пошлину за развод и за обращения в суды по отдельным категориям дел.