Центр «Насилию.нет» объявил о закрытии

«Закон об иноагентах постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом – заниматься просветительской деятельностью. Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи», – говорится в обращении.