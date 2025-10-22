Центр «Насилию.нет» объявил о закрытии
Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (считается в России иноагентом) объявил о закрытии. Директор центра Анна Ривина
«Закон об иноагентах постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом – заниматься просветительской деятельностью. Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи», – говорится в обращении.
Ривина добавила, что в сентябре центр «окончательно» лишили пожертвований из России. По ее словам, последние 10 лет центр работал на пожертвования граждан. Работу по помощи пострадавшим от насилия продолжит независимая от центра команда юристов и психологов, заключили в «Насилию.нет».
В июне в НКО заявляли, что центр находится на грани закрытия и вынужден резко сократить свою деятельность. Как поясняли в «Насилию.нет», организация столкнулась с массовым отказом российских сервисов от сотрудничества.
Центр «Насилию.нет» был основан в 2015 г. – он занимается проблемой домашнего насилия и насилия над женщинами. В декабре 2020 г. Минюст внес НКО в свой реестр иноагентов.