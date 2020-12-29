Центр «Насилию.нет» признали иноагентом

Основательница и директор центра Анна Ривина прокомментировала решение Минюста на своей странице в Facebook: «сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», - написала она.