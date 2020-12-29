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Центр «Насилию.нет» признали иноагентом

Ведомости

Минюст внес Центр по работе в проблемой насилия «Насилию.нет» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте министерства. 

Основательница и директор центра Анна Ривина прокомментировала решение Минюста на своей странице в Facebook: «сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», - написала она. 

В середине декабря Ривина сообщала, что Минюст намерен проверить деятельность центра за последние 2,5 года. Центр «Насилию.нет» был основан в 2015 г. — он занимается проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и вопросами гендерного равенства. 

Ранее по теме: Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных