Центр «Насилию.нет» признали иноагентом
Минюст внес Центр по работе в проблемой насилия «Насилию.нет» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте министерства.
Основательница и директор центра Анна Ривина прокомментировала решение Минюста на своей странице в Facebook: «сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», - написала она.
В середине декабря Ривина сообщала, что Минюст намерен проверить деятельность центра за последние 2,5 года. Центр «Насилию.нет» был основан в 2015 г. — он занимается проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и вопросами гендерного равенства.