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Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц, следует из данных министерства. Ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свободы» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, а также активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич и Сергей Маркелов. 

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Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что в реестр могут занести людей, которые участвуют в создании и распространении материалов СМИ, выполняющего функции «иностранного агента», если они получают за это деньги из-за границы. 

 Юридические лица  «Радио.Свободы» и движение Льва Пономарева «За права человека» также были внесены Минюстом в этот реестр. 

На прошлой неделе Совфед принял закон о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены также и сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами («Радио Свобода» и его региональные подразделения, а также ряд других). Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется, уточняли авторы законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных