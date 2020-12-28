Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов
Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц, следует из данных министерства. Ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свободы» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, а также активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич и Сергей Маркелов.
Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что в реестр могут занести людей, которые участвуют в создании и распространении материалов СМИ, выполняющего функции «иностранного агента», если они получают за это деньги из-за границы.
Юридические лица «Радио.Свободы» и движение Льва Пономарева «За права человека» также были внесены Минюстом в этот реестр.
На прошлой неделе Совфед принял закон о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены также и сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами («Радио Свобода» и его региональные подразделения, а также ряд других). Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется, уточняли авторы законопроекта.