Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Социальный фонд начнет компенсировать проезд участникам спецоперации с 2026 года

Ведомости

Социальный фонд России планирует с начала 2026 г. компенсировать проезд участникам спецоперации к местам прохождения лечения или реабилитации. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он добавил, что Соцфонд предложит участникам спецоперации альтернативу компенсации в виде выдачи проездного билета до места назначения.

15 октября председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла закон, который подразумевает, что военнослужащие смогут бесплатно проезжать на общественном транспорте к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.

В пояснительной записке к проекту указано, что в рамках спецоперации иногда возникает необходимость направлять военнослужащих для определения их пригодности к дальнейшему прохождению службы после получения увечий. Авторы инициативы отметили, что направление может осуществляться в регион РФ, отличный от места их лечения. При этом расходы на проезд ложатся на самих военнослужащих. Социальный фонд России планирует с начала 2026 г. компенсировать проезд участникам спецоперации к местам прохождения реабилитации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её