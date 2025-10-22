Социальный фонд начнет компенсировать проезд участникам спецоперации с 2026 года
Социальный фонд России планирует с начала 2026 г. компенсировать проезд участникам спецоперации к местам прохождения лечения или реабилитации. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что Соцфонд предложит участникам спецоперации альтернативу компенсации в виде выдачи проездного билета до места назначения.
15 октября председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла закон, который подразумевает, что военнослужащие смогут бесплатно проезжать на общественном транспорте к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.
В пояснительной записке к проекту указано, что в рамках спецоперации иногда возникает необходимость направлять военнослужащих для определения их пригодности к дальнейшему прохождению службы после получения увечий. Авторы инициативы отметили, что направление может осуществляться в регион РФ, отличный от места их лечения. При этом расходы на проезд ложатся на самих военнослужащих. Социальный фонд России планирует с начала 2026 г. компенсировать проезд участникам спецоперации к местам прохождения реабилитации.