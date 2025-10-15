Газета
Политика

Госдума приняла в первом чтении три проекта о поддержке участников спецоперации

Ведомости

Государственная дума в первом чтении приняла три законопроекта, которые направлены на поддержку участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Один из них подразумевает, что военнослужащие смогут бесплатно проезжать на общественном транспорте к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.

В пояснительной записке к проекту указано, что в рамках спецоперации иногда возникает необходимость направлять военнослужащих для определения их пригодности к дальнейшему прохождению службы после получения увечий. Авторы инициативы отметили, что направление может осуществляться в регион РФ, отличный от места их лечения. При этом расходы на проезд ложатся на самих военнослужащих.

Меры поддержки военнослужащих и их семей планируют расширить

Общество

Госдума также приняла в первом чтении проект, который предлагает расширить перечень лиц, которым вне очереди будут предоставлены средства на приобретение жилья. В могут включить военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы, которые имеют совершеннолетних детей с инвалидностью первой группы.

Кроме того, депутаты нижней палаты приняли законопроект, который предусматривает сохранение льгот и социальных гарантий для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев до их поступления в вузы или колледжи. В случае принятия инициативы эти меры будут действовать до 1 сентября года, в котором завершается обучение.

14 октября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий родственников участников спецоперации от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлениями о назначении пенсии по потере кормильца. Речь идет о семьях бойцов и лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженных провокаций на госгранице и на территориях регионов, прилегающих к районам проведения операции.

