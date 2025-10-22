Осужденный за растрату Тимур Иванов готов пойти штурмовиком на спецоперацию

20 октября Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову по делу о взятках до 26 января 2026 г. Он проходит по новому обвинению в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).