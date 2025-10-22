Газета
Общество

Осужденный за растрату Тимур Иванов готов пойти штурмовиком на спецоперацию

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии за растрату, выразил готовность отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Денис Балуев.

По словам Балуева, Иванов готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации. Сейчас юристы анализируют порядок реализации этого права экс-замминистра.

20 октября Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову по делу о взятках до 26 января 2026 г. Он проходит по новому обвинению в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).

В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

