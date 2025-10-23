Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти

Прежде сообщалось о семи погибших и шести пострадавших. Текслер обещал оказать помощь и поддержку, включая психологическую, родным и близким погибших. Соответствующая работа организована. Версия прилета беспилотника в качестве причины взрыва на предприятии пока не была подтверждена.