Главная / Общество /

Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти

Ведомости

При взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области погибли девять человек. Еще пять пострадали, сообщил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, медики пытаются стабилизировать состояние пострадавших.

«Уточняем информацию по пропавшим без вести». – добавил глава региона.

Открытое горение ликвидировано. После проливки спасатели начнут разбор завалов, на место направят соответствующие силы и средства.

Прежде сообщалось о семи погибших и шести пострадавших. Текслер обещал оказать помощь и поддержку, включая психологическую, родным и близким погибших. Соответствующая работа организована. Версия прилета беспилотника в качестве причины взрыва на предприятии пока не была подтверждена.

