Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября Росавиация вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»). Ранним утром мера была отменена в воздушной гавани Волгограда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла мирная жительница. Женщина была за рулем движущейся машины. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте