Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.
Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября Росавиация вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»). Ранним утром мера была отменена в воздушной гавани Волгограда.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла мирная жительница. Женщина была за рулем движущейся машины.