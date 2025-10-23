Бориса Акунина обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Установлено, что писатель в течение одного года уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 и 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без указания, что они произведены иноагентом, или с указанием, не соответствующим утвержденной форме). Нарушение влечет штраф до 50 000 руб. для физического лица. Кроме того, Чхартишвили в период с февраля по август разместил в своем канале в социальной сети 76 публикаций без указания на то, что они произведены иноагентом.