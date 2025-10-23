Бориса Акунина обвинили в уклонении от обязанностей иноагента
Таганская межрайонная прокуратура заочно предъявила обвинение писателю Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Установлено, что писатель в течение одного года уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 и 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов без указания, что они произведены иноагентом, или с указанием, не соответствующим утвержденной форме). Нарушение влечет штраф до 50 000 руб. для физического лица. Кроме того, Чхартишвили в период с февраля по август разместил в своем канале в социальной сети 76 публикаций без указания на то, что они произведены иноагентом.
Ему заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). По статье Акунину грозит до двух лет лишения свободы.
В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По сведениям ведомства, писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. он также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без маркировки. В январе 2024 г. МВД объявило Чхартишвили в розыск. 14 июля суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Он живет в эмиграции с 2014 г.