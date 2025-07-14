Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По сведениям ведомства, писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. он также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без маркировки. В января 2024 г. МВД объявило Чхартишвили в розыск. Он живет в эмиграции с 2014 г.