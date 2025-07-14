Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободыПисателя признали виновным в оправдании терроризма
Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Также суд лишил писателя права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года и штрафу в 400 000 руб. Чхартишвили признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
По данным надзорного ведомства, с 17 июля по 13 декабря 2023 г. Чхартишвили, находясь за пределами России, во время общения по видеосвязи с двумя лицами говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, «склонял собеседников к участию в таких действиях и оправдывал террористическую деятельность». В феврале 2024 г. он разместил в открытом доступе в канале одного из мессенджеров публикацию, которая содержала публичное оправдание терроризма.
Также Чхартишвили, внесенный в реестр иноагентов и дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента), с 11 января по 24 апреля 2025 г. опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания соответствующей маркировки.
14 июля гособвинение потребовало приговорить Чхартишвили к 18 годам лишения свободы заочно. Его адвокат Олег Дубинин заявлял, что писатель не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Сообщалось, что одним из поводов для возбуждения уголовного дела против Чхартишвили стал его телефонный разговор с блогерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Из размещенного ими пранка над писателем следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. Чхартишвили назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации. После произошедшего издательство АСТ приостановило продажу книг писателя. Они стали недоступны для покупки на сайтах издательства, книжных сетей «Читай-город – Буквоед» и «Лабиринт».
В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По сведениям ведомства, писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. он также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без маркировки. В января 2024 г. МВД объявило Чхартишвили в розыск. Он живет в эмиграции с 2014 г.