Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Писателя признали виновным в оправдании терроризма
Ведомости

Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Также суд лишил писателя права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года и штрафу в 400 000 руб. Чхартишвили признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

По данным надзорного ведомства, с 17 июля по 13 декабря 2023 г. Чхартишвили, находясь за пределами России, во время общения по видеосвязи с двумя лицами говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, «склонял собеседников к участию в таких действиях и оправдывал террористическую деятельность». В феврале 2024 г. он разместил в открытом доступе в канале одного из мессенджеров публикацию, которая содержала публичное оправдание терроризма.

Также Чхартишвили, внесенный в реестр иноагентов и дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента), с 11 января по 24 апреля 2025 г. опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания соответствующей маркировки.

14 июля гособвинение потребовало приговорить Чхартишвили к 18 годам лишения свободы заочно. Его адвокат Олег Дубинин заявлял, что писатель не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Сообщалось, что одним из поводов для возбуждения уголовного дела против Чхартишвили стал его телефонный разговор с блогерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Из размещенного ими пранка над писателем следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. Чхартишвили назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации. После произошедшего издательство АСТ приостановило продажу книг писателя. Они стали недоступны для покупки на сайтах издательства, книжных сетей «Читай-город – Буквоед» и «Лабиринт».

В декабре 2023 г. СК РФ возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По сведениям ведомства, писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и «оправдывал террористическую деятельность Украины». В 2024 г. он также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без маркировки. В января 2024 г. МВД объявило Чхартишвили в розыск. Он живет в эмиграции с 2014 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных