Дело против Акунина возбудили после разговора с Вованом и Лексусом
Одним из поводов для возбуждения уголовного дела против писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) стал его телефонный разговор с блогерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает ТАСС.
Один из свидетелей во время допроса подтвердил роль Кузнецова и Столярова в возбуждении уголовного дела против Акунина.
Гособвинитель уточнила, что в ходе этого разговора Акунин пытался склонить блогеров «к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя РФ».
Вован и Лексус известны своими пранками над известными людьми. После начала спецоперации на Украине они регулярно публикуют видео разговоров, в которых от лица других людей обсуждают конфликт и спрашивают собеседников об их позиции. В частности, из опубликованного пранка над Акуниным следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. Сам писатель в своем Telegram-канале назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации.
В декабре 2023 г. СК России возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и о п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным СК, писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Кроме того, в течение 2024 г. он дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки. С января Чхартишвили находится в розыске в России по линии МВД. Он живет в эмиграции с 2014 г.
14 июля гособвинение потребовало приговорить Акунина к 18 годам лишения свободы заочно. В тот же день адвокат писателя Олег Дубинин заявлял, что Чхартишвили не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.