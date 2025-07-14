Дело против Акунина возбудили после разговора с Вованом и Лексусом

Вован и Лексус известны своими пранками над известными людьми. После начала спецоперации на Украине они регулярно публикуют видео разговоров, в которых от лица других людей обсуждают конфликт и спрашивают собеседников об их позиции. В частности, из опубликованного пранка над Акуниным следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. Сам писатель в своем Telegram-канале назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации.