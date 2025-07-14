Гособвинение запросило для Акунина 18 лет за оправдание терроризма
Гособвинение потребовало приговорить писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 18 годам лишения свободы заочно за оправдание терроризма и нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 14 июля адвокат фигуранта Олег Дубинин заявлял, что Чхартишвили не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В декабре 2023 г. СК России возбудил против Чхартишвили уголовное дело. Речь о ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и о п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Дело против Чхартишвили было направлено в суд 30 мая. Согласно данным Следственного комитета (СК), писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Кроме того, в течение 2024 г. он дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.
С января Чхартишвили находится в розыске в России по линии МВД. Он живет в эмиграции с 2014 г.