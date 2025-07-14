Гособвинение запросило для Акунина 18 лет за оправдание терроризма

Дело против Чхартишвили было направлено в суд 30 мая. Согласно данным Следственного комитета (СК), писатель говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Кроме того, в течение 2024 г. он дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента, но продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.