В суд направили уголовное дело Бориса Акунина

В декабре 2023 г. СК России возбудил против Чхартишвили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Его заочно арестовали по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов.