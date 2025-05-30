В суд направили уголовное дело Бориса Акунина
В суд направили уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом). Об этом доложили председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на совещании в Луганске, передает Telegram-канал СК.
Чхартишвили, по данным СК, заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, а также оправдывал террористическую деятельность Украины.
В течение 2024 г. он дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.
В декабре 2023 г. СК России возбудил против Чхартишвили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Его заочно арестовали по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов.
26 января «Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.