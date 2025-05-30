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В суд направили уголовное дело Бориса Акунина

Ведомости

В суд направили уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом). Об этом доложили председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину на совещании в Луганске, передает Telegram-канал СК.

Чхартишвили, по данным СК, заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ, а также оправдывал террористическую деятельность Украины.

В течение 2024 г. он дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.

В декабре 2023 г. СК России возбудил против Чхартишвили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Его заочно арестовали по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов.

26 января «Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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