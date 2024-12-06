Писателю-иноагенту Акунину грозит новое уголовное дело
Уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента грозит писателю Борису Акунину (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечает агентство, есть основания для привлечения писателя к ответственности по ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Отмечается, что в течение последнего года писатель уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.
4 декабря Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя на 45 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Акунина признали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов иноагентом без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента).
В середине августа Таганский суд оштрафовал писателя на 30 000 руб. по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ.
В декабре 2023 г. Следственный комитет (СК) России возбудил против Акунина уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Его заочно арестовали по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), Тогда же Росфинмониторинг включил писателя в реестр экстремистов и террористов.
26 января «Ведомости» со ссылкой на базу данных МВД писали, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.