После взрыва в Копейске разыскиваются 12 сотрудников предприятия
12 сотрудников предприятия Копейска Челябинской области, на котором произошел взрыв, разыскиваются спасателями МЧС России, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.
Глава области также подтвердил, что количество погибших при взрыве пока осталось на уровне 10 человек. Количество пострадавших при этом возросло до 19. Среди пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии граждан двое находятся в ожоговом отделении в Челябинске, еще двое – в областной больнице. Глава области также рассказал о планах перевести пятую пострадавшую в областную больницу после стабилизации состояния.
Взрыв на промпредприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. 14 октября в Челябинской области объявлено днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.