Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

Ведомости

Введение «Духовно-нравственной культура России» (ДНКР) в качестве отдельного предмета на ЕГЭ не планируется, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Основная задача ДНКР – заложить прочный фундамент «общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами» России, подчеркнули в министерстве. Предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 г.

Знания и компетенции, полученные на предмете, носят метапредметный характер и будут востребованы в рамках других дисциплин – «История», «Обществознание» и «Литература».

22 октября Минобрнауки РФ предложило ряд изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям в приемную кампанию 2026/27 учебного года вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её