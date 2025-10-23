Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

22 октября Минобрнауки РФ предложило ряд изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям в приемную кампанию 2026/27 учебного года вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления.