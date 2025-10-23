Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»
Введение «Духовно-нравственной культура России» (ДНКР) в качестве отдельного предмета на ЕГЭ не планируется, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.
Основная задача ДНКР – заложить прочный фундамент «общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами» России, подчеркнули в министерстве. Предмет начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 г.
Знания и компетенции, полученные на предмете, носят метапредметный характер и будут востребованы в рамках других дисциплин – «История», «Обществознание» и «Литература».
22 октября Минобрнауки РФ предложило ряд изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Так, по некоторым социогуманитарным специальностям в приемную кампанию 2026/27 учебного года вузы самостоятельно смогут выбрать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета для поступления.