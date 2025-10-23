Газета
Суд передал имущество экс-мэра Плеса на 1 млрд рублей в доход РФ

Приволжский городской суд Ивановской области обратил в доход государства имущество бывшего главы совета городского поселения Плес Алексея Шевцова, признанного иноагентом, на общую сумму свыше 1 млрд руб., передает ТАСС. В эту же сумму вошло имущество некоторых его родственников.

«Суд постановил: исковые требования прокуратуры Ивановской области удовлетворить в полном объеме», – сказал судья Николай Калаев.

При этом, по словам представителя Шевцова Валерии Рытвиной, планируется подать апелляцию на решение суда. Она объяснила, что Шевцову отказывали в 15 ходатайствах, в том числе в назначении экспертизы стоимости объектов.

23 октября стало известно, что Шевцов оформил на близких родственников больше двух третей недвижимости в Плесском городском поселении. По словам прокурора, большая часть объектов сначала формально регистрировалась за братом фигуранта, а затем распределялась между другими членами семьи.

22 сентября прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с Шевцова более 1 млрд руб. незаконных доходов и изъятии примерно 150 объектов недвижимости и корпоративных долей. Ведомство утверждает, что чиновник в течение 10 лет одновременно занимал выборные должности в Плесе и занимался предпринимательской деятельностью.

