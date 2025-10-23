Путин отметил недопустимость давления на человека в вопросе рождения детей

При этом Путин отметил, что совместными усилиями Россия должна прийти к такому положению, чтобы молодые люди имели искренние стремления «обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей». Он подчеркнул, что населению также важно быть уверенными в том, что государство в нужный момент окажет поддержку. По словам президента, рождение детей должно повышать статус семьи, а не ухудшать качество ее жизни.