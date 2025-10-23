Путин отметил недопустимость давления на человека в вопросе рождения детей
Решение о рождении ребенка не должно приниматься под давлением, каждый человек и каждая семья должны принимать его сами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по демографии и семейной политике.
«Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого, безусловно, давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», – сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что совместными усилиями Россия должна прийти к такому положению, чтобы молодые люди имели искренние стремления «обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей». Он подчеркнул, что населению также важно быть уверенными в том, что государство в нужный момент окажет поддержку. По словам президента, рождение детей должно повышать статус семьи, а не ухудшать качество ее жизни.
22 октября депутаты от партии «Новые люди» выступили с инициативой разрешить бездетным супругам оформлять семейную ипотеку по льготной ставке под обязательство родить ребенка в течение трех лет. Соответствующий запрос в правительство направили Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов. По данным аналитического центра ВЦИОМ, указанным в документе, 71% молодых россиян называет финансовые трудности основной причиной, мешающей вступать в брак.