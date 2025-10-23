Газета
Общество

Матвиенко предложила разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

Ведомости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Чем больше детей, тем ниже ставка», – добавила она.

По словам Матвиенко, необходимо создать условия, которые стимулировали бы семьи с детьми улучшать жилищные условия в своем регионе. Председатель СФ также отметила, что для семей необходимо развивать модель льготного арендного жилья.

22 октября депутаты от партии «Новые люди» предложили разрешить бездетным парам брать льготную ипотеку под 6% с обязательством родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента подписания договора. Если обязательство выполнено, льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. В случае нарушения – ставка повышается до рыночной, а банк получает право потребовать компенсацию субсидии.

