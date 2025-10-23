Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность

Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, что идея материнского капитала оказалась «очень удачной». По его словам, необходимо совершенствовать механизм программы, но при этом «важно не распылять маткапитал на второстепенные вещи». Глава государства добавил, что при доработке программы необходимо прежде всего учитывать интересы женщин и детей.