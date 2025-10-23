Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
Программу материнского капитала необходимо сосредоточить на стимулировании рождения третьего и последующих детей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.
Спикер СФ считает, что сейчас настало время совершенствования программы маткапитала.
«Полагаем, что следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей. Сегодня маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого», – сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что все федеральные и региональные меры поддержки должны быть сфокусированы именно на стимулировании многодетности.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, что идея материнского капитала оказалась «очень удачной». По его словам, необходимо совершенствовать механизм программы, но при этом «важно не распылять маткапитал на второстепенные вещи». Глава государства добавил, что при доработке программы необходимо прежде всего учитывать интересы женщин и детей.