Главная / Общество /

Путин заявил, что не все россияне хотят жить в лесу

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет развивать сферу ИЖС, однако в ней нужно поддерживать и инфраструктуру, потому что не все россияне хотят жить в лесу.

«Разумеется, надо это поддерживать. У нас, действительно, много леса – вы правильно сказали. Но в лесу жить некоторые любят и хотят, но не все. Поэтому здесь, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура», – сказал глава государства на заседании совета по демографии и семейной политике.

По словам гендиректора Дом.РФ Виталия Мутко, на данный момент прирост ИЖС в общий объем жилищного строительства уже составил порядка 40%. Он отметил, что такого показателя удалось достичь за счет распространения льготной ипотеки на покупку жилья в ИЖС и строительство.

На заседании российский президент также говорил о необходимости повышения рождаемости в стране. При этом он отметил, что решение о рождении ребенка не должно приниматься под давлением, каждый человек и каждая семья должны принимать его сами. Глава государства сказал, что людям также важно быть уверенными в том, что государство в нужный момент окажет поддержку.

