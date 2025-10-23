Путин заявил, что не все россияне хотят жить в лесу

На заседании российский президент также говорил о необходимости повышения рождаемости в стране. При этом он отметил, что решение о рождении ребенка не должно приниматься под давлением, каждый человек и каждая семья должны принимать его сами. Глава государства сказал, что людям также важно быть уверенными в том, что государство в нужный момент окажет поддержку.