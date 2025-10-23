Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12

До этого Текслер сообщал, что число пострадавших при взрыве возросло до 19. Среди пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии граждан двое находятся в ожоговом отделении в Челябинске, еще двое – в областной больнице. Глава области также рассказал о планах перевести пятую пострадавшую в областную больницу после стабилизации состояния.