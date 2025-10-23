Газета
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12

Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 12. Местонахождение еще 10 сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

По его данным, МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.

До этого Текслер сообщал, что число пострадавших при взрыве возросло до 19. Среди пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии граждан двое находятся в ожоговом отделении в Челябинске, еще двое – в областной больнице. Глава области также рассказал о планах перевести пятую пострадавшую в областную больницу после стабилизации состояния.

Взрыв на промпредприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. 14 октября в Челябинской области объявлено днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.

