«Согаз» выплатит по 3 млн рублей семьям погибших при взрыве в Копейске
Семьи погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области получат по 3 млн руб. от «Согаза», согласно договору страхования гражданской ответственности владельца завода, сообщила пресс-служба страховой компании.
В заявлении говорится, что сбор заявлений и необходимых для получения выплаты документов пройдет через администрацию предприятия, чтобы сделать этот процесс удобным для заявителей. Указанные средства будут выплачены после завершения расследования надзорных органов. Кроме того, подача заявления также доступна в электронном виде.
Взрыв на предприятии произошел вечером 22 октября. Сейчас погибшими числятся 12 человек, еще 10 сотрудников завода ищут спасатели МЧС России. Губернатор Челябинской области говорил, что количество пострадавших достигло 19 человек. 14 октября в Челябинской области объявили днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.