Матвиенко назвала дискриминацией вопросы о детях женщинам на собеседованиях

В ходе того же мероприятия глава Совета Федерации выступила с предложением сосредоточить программу материнского капитала на стимулировании рождения третьего и последующих детей. Она подчеркнула, что все федеральные и региональные меры поддержки должны быть сфокусированы именно на стимулировании многодетности.