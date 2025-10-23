Матвиенко назвала дискриминацией вопросы о детях женщинам на собеседованиях
Вопросы о планах завести детей, которые часто задают женщинам на собеседованиях, являются дискриминацией. Работодателей необходимо наказывать за такие действия. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.
«Нужно разработать этические нормы и озвучить их», – пояснила она.
Матвиенко также подчеркнула важность создания условий, при которых женщины смогут «и работать, и рожать».
В ходе того же мероприятия глава Совета Федерации выступила с предложением сосредоточить программу материнского капитала на стимулировании рождения третьего и последующих детей. Она подчеркнула, что все федеральные и региональные меры поддержки должны быть сфокусированы именно на стимулировании многодетности.