«Форум свободной России» внесли в перечень террористических организаций

Созданный в Литве «Форум свободной России (организация признана нежелательной на территории РФ, признана террористической и запрещена в РФ)» внесен в список экстремистских и террористических организаций, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Соответствующие изменения в перечень были сделаны 23 октября.

Также в список экстремистских и террористических организаций был добавлен «Полк имени Кастуся Калиновского».

В феврале 2023 г. Генпрокуратура РФ признала деятельность «Форума» нежелательной на территории России, установив, что она «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым (считается в России иноагентом) и Иваном Тютриным (считается в России иноагентом).

