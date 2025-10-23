«Форум свободной России» внесли в перечень террористических организаций
Созданный в Литве «Форум свободной России
Соответствующие изменения в перечень были сделаны 23 октября.
Также в список экстремистских и террористических организаций был добавлен «Полк имени Кастуся Калиновского».
В феврале 2023 г. Генпрокуратура РФ признала деятельность «Форума» нежелательной на территории России, установив, что она «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».
Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым